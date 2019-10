Sovrappeso e obesità: ora c'è l'ambulatorio nutrizionale

Per combattere il sovrappeso e obesità, e in generale i problemi correlati all’errata

alimentazione, ora è disponibile l’ambulatorio nutrizionale.

Sovrappeso e obesità

La novità è stata attivata al piano terra del dipartimento di prevenzione di via Trento, a San Donà di Piave. L’attività è erogata da personale medico e dietista e prevede la consulenza nutrizionale alla popolazione con fattori di rischio per patologie correlate all’alimentazione, con problemi ponderali come sovrappeso, obesità di prima classe, malnutrizione per difetto, scorrette abitudini alimentari, ma anche allergie e intolleranze alimentari.

L’ambulatorio

L’ambulatorio è attivo il lunedì con orario 14.30-17.30 e il martedì e mercoledì con orario 9.00-12.30. Per accedervi è necessaria la ricetta bianca rilasciata dal medico di famiglia che riporterà la dicitura “Consulenza di nutrizione preventiva”, accompagnata da una serie di esami di laboratorio prescritti dallo stesso medico curante.

Per informazioni

Per informazioni e appuntamenti l’utenza può contattare il numero 0421 228174 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30; oppure inviare una mail a sian.sandona@aulss4.veneto.it