Un Tiepolo di piccole dimensioni, ma pur sempre un dipinto del grande Giandomenico stava per essere venduto all’estero, prezzo dichiarato 200 mila euro e il Ministero della Cultura se lo è accaparrato e lo ha destinato ai musei del Veneto. Sarà visibile nella galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ D’Oro di Venezia.

Il quadro del Tiepolo

I Carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia sono entrati in contatto per la prima volta con il capolavoro che ritrae La Sacra Famiglia, durante una perquisizione a Padova, nell’ambito di un’indagine riguardante una bancarotta fraudolenta e una successiva ricettazione fallimentare.

La consegna

La tela settecentesca una volta restituita al curatore fallimentare, è stata messa in vendita all’estero ed è in quel momento che si è mosso il Ministero, fino alla consegna avvenuta oggi a Venezia.

