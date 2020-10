Multe fino a 3 mila euro per chi non indosserà la mascherina anche all’aperto. E’ la nuova misura che che il governo Conte si prepara a varare mercoledì 7 ottobre. Le norme saranno valide dal giorno successivo e domani il ministro della Salute Roberto Speranza le illustrerà in Parlamento.

Mascherina

Intanto in Veneto continua a rimanere stabile il trend di nuovi casi e inoltre il 50% è risultato asintomatico. Stamane 5 ottobre il bollettino di Azienda Zero riferito alle 8 di questa mattina, sono stati trovati 153 nuovi casi nel territorio regionale dei quali quasi la metà (70) solo nel Veneziano.

L’incidenza delle persone in terapia intensiva però è decisamente più bassa rispetto al marzo scorso, ossia ci sono 20 pazienti e sono in calo gli isolamenti.

I virologi

Sull’obbligo della mascherina i virologi sono divisi: Andrea Crisanti ha definito incomprensibile l’obbligo della mascherina per chi si trova all’aperto da solo. Anche il presidente della liguria Giovanni Toti ha dichiarato che l’obbligo della mascherina ovunque anche all’aperto sarebbe un passo indietro.

Piero Angela si schiera con il governo e anzi auspica che venga usato l’esercito per intimare l’uso della mascherina. Il divulgatore scientifico durante la presentazione di “Superquark più” si concentra anche sui negazionisti del Covid: “Sono vittime della mala informazione”.