Si è tenuta al Centro Piave di San Donà di Piave la presentazione del libro “Mamma mi sono perso a New York” di Matt & Bise.

Si chiama “Mamma mi sono perso a New York” il terzo ed ultimo libro delle due star del web Matt (Matteo Pelusi) & Bise (Valentino Bisegna). Andiamo a conoscerlo…!!!

Sai come si dice in inglese “sei troppo figo”? Conosci le frasi giuste per abbordare una ragazza o un ragazzo senza rischiare il due di picche? Segui Matt & Bise in questo assurdo viaggio oltreoceano, e impara l’inglese meglio di loro (anche perché non ci vuole poi molto)! Ma occhio a Mamma Bise, che spunterà quando meno te l’aspetti per insegnarti le regole di grammatica. Tra espressioni tipiche e modi di dire, in questo libro troverai tutto ciò che ti serve per poter urlare al mondo Yes! I can! Perché… se ce l’ha fatta Bise, ce la puoi fare anche tu!

