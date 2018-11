Jesolo: grande attesa per l’inaugurazione del Paese di Cioccolato dell’1 dicembre

Cerimonia di inaugurazione del Paese di Cioccolato sabato 1 dicembre. Un lungo pomeriggio di eventi, magia e divertimento, con grandi protagonisti.

Si apre alle 15 in piazza Primo Maggio a Jesolo Paese dove Diletta Sperotto, Miss Veneto 2018, insieme al Sindaco Valerio Zoggia e alle Autorità taglieranno il nastro sotto il grande portale di entrata. Quindi, la passeggiata attraverso le casette verso il palco, dove si svolgeranno i saluti.

A seguire, alle 15.30, Daiana Orfei con il suo spettacolo di clown, giocolieri, giochi di magia e grande illusione: il primo dei molti intrattenimenti offerti nel Paese di cioccolato. Nella stessa giornata apre i battenti anche la Cioccoteca che dalle 10 alle 15 offre ai bambini dai 3 ai 5 anni il Laboratorio Natalizio a cura dell’Associazione Maga Camaja (su prenotazione).

Alle 16 in Piazza Primo Maggio i Laboratori creativi a tema natalizio per bambini 0 a 10 anni a cura della associazione “La Rana Che ride”. Le attività continuano e si intensificano domenica 2 dicembre.

Nella Cioccoteca alle 10 Letture Creative: Orto Teatro presenta “Racconti a Briglia Sciolta”: Spettacolo di fiabe popolari narrate e cantate con musica dal vivo con Fabio Scaramucci e la musica dal vivo di Fabio Mazza. Rivolto a bambini e ragazzi da 3 anni in su o pubblico misto.

Alle 11.30 apre Laboratori di Cucina Creativa con lo “Chef” Andrea Cesaro: Due Mattarelli ai Fornelli – laboratorio di biscotteria tradizionale e creativa per bambini dai 6 ai 12 anni (su prenotazione) con replica alle 17.30.

Alle 15 Laboratorio di Cake Design: Alice Cadamuro e Maria Bonaria Curcu realizzano con i bambini dai 3 anni in su Cup cake con renna in pasta di Zucchero al gusto di cioccolato (su prenotazione). In Piazza I° Maggio alle 16 i Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della associazione “La Rana Che ride”.