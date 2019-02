Giovedì grasso al Carnevale di Venezia tra novità e tradizioni

Carnevale di Venezia: divertimento e tradizione, ma anche novità e un pizzico di follia “lunare”. Il Taglio della testa del Toro, performance sul palco di Piazza San Marco e tanta musica

Sarà un Giovedì grasso ricco di appuntamenti, che avrà il suo fulcro nel primo pomeriggio con l’immancabile coreografica rievocazione della Ballata delle Maschere con il Taglio della Testa del Toro, organizzata dalla Compagnia L’Arte dei Mascareri.

Domani, giovedì 28 febbraio, il palco “spaziale” di Piazza San Marco si rianimerà nuovamente dalle ore 11.00: si parte con le ultime sfilate del concorso La Maschera più bella del Firmamento che arriva alla sua selezione per le finali del 3 marzo. I partecipanti si sfideranno a colpi di costumi, maschere e parrucche.

Diretta Carnevale di Venezia 2019

Lo spettacolo sarà tramesso in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook a partire dalle 15

La Ballata delle Maschere

Alle 14.30 tornano sul palco le Marie del Carnevale in attesa dell’evento più atteso della giornata: la Compagnia L’Arte dei Mascareri organizza la Ballata delle Maschere dove si riprende e si re-interpreta l’antico aneddoto nel giorno di Giovedì Grasso dell’anno 1162, in cui si celebrava la vittoria del doge Vitale Michiel II sul Patriarca Ulrico di Aquileia con i 12 Feudatari ribelli. In memoria del tentativo di insurrezione soffocato nel sangue, ogni anno anche i successori del Patriarca dovevano inviare in dono e a risarcimento al Doge in carica un toro, 12 pani e 12 porci ben pasciuti.

Il toro-Patriarca con i 12 Porci-Feudatari venivano messi allo scherno della pubblica piazza con un rituale che prevedeva al suo culmine lo spettacolare taglio della testa del toro, da qui il detto tutto veneziano “Tagiar la testa al toro “ che significa chiudere la faccenda definitivamente, sinonimo di soluzione rapida, secca anche se dolorosa. Gli animali venivano successivamente macellati e cucinati e la loro carne distribuita durante i banchetti tra i nobili il clero il popolo e i carcerati.

Il ritrovo è fissato alle ore 15.00 in campo san Giacometto; ore 15.30 la partenza del corteo, ospiti le Marie, con itinerario Campo S. Bortolomeo, Campo S. Luca, Campo S. Angelo, Campo S. Stefano, Campo S. Maurizio, via XXII Marzo. Alle 16.30 arrivo in Piazza S. Marco con grande spettacolo conclusivo.

Appuntamenti musicali

Dopo il Taglio testa del Toro seguono gli appuntamenti musicali pomeridiani e serali in collaborazione con Red Bull: alle 17.30 la Street Band Funkasin e alle 17.45 il dj-set con Raphael Delaghetto e le sue sonorità latine/reggaeton mentre alle 19.30 si sentirà la musica live degli Slick Steve & The Gangsters, incrocio tra sonorità vintage e moderne, Swing, Rock’n Roll.

Gli appuntamenti del Giovedì Grasso in centro storico non si limitano all’area marciana. E la sera riprende a Ca’ Vendramin Calergi il Lunatic Dinner Ball, il party ufficiale del Carnevale 2019, con il maestro di cerimonia principe Maurice.

Carneval de Casteo

Giovedì grasso in via Garibaldi a Castello ci svolgerà la sfilata di costumi dedicata ai bimbi, realizzata dalle scuole Materna Sant’Elena, Nido Ciliegio e Primaria G. Gozzi. Dalle 14 alle 19, sempre in via Garibaldi, giochi per bambini e ragazzi con scivolo gonfiabile e salto trampolino a cura dei commercianti esercenti di via Garibaldi con la collaborazione di Ascom Venezia. Alle 16.00 sul palco animazione e intrattenimenti per grandi e piccini con Mamastè.

Alle 17 al Ristorante Giorgione “Risi e Bisi” musica e racconti a cura di Lucio Bisutto. E alle 18 “Rock Blues Latino”.

Carnevale di Burano

Dalle 15 alle 22, fino a martedì grasso, sull’isola di Burano continuano i momenti di intrattenimento musicali con dj, sfilate e animazioni per i bambini, concerti, sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici tra dolci tipici e frittelle offerti ogni giorno.

Carnevale a San Giacomo dall’Orio

Dalle 17:30 festa con le musiche carnevalesche in Campo.

Carnevale a Rialto

Dalle ore 18:00 Musica con il gruppo “House & Swing”.

Hard Rock Carnival Nights

Dalle 20:30 alle 23:30 all’Hard Rock Café in Bacino Orseolo a San Marco la live music con Bruno Belissimo e dj set dalle 22.30 con dj Christian Effe (musica disco).

Cosa c’è da sapere sul Carnevale di Venezia