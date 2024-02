Fiera dell’Alto Adriatico: il bilancio dell’edizione 2024

“Ci rivediamo il 26 gennaio 2025”. Chiuso il capitolo della 53esima edizione della Fiera dell’Alto Adriatico – Salone Nazionale per la ristorazione e l’accoglienza, il presidente di Venezia Expomar Caorle, Raffaele Furlanis, annuncia già le date della prossima. L’evento, organizzato dalla stessa Venezia Expomar Caorle, con Associazione Jesolana Albergatori ed i comuni di Caorle e Jesolo, si terrà al PalaExpoMar di Caorle dal 26 al 29 gennaio 2025.

Fiera dell’Alto Adriatico

“Organizzare la Fiera a fine gennaio – commenta Furlanis – si era dimostrata vincente già nel 2023; una regione come il Veneto, che è la prima in Italia per presenze turistiche, ed una costa come quella veneziana che contribuisce fortemente a questo primato meritava di avere una fiera che aprisse questo tipo di eventi nel NordEst.

Quella che abbiamo chiuso è una edizione che ha dimostrato una ulteriore crescita da ogni punto di vista: come qualità delle aziende espositrici (circa 140 con 300 brand, provenienti da sei regioni italiane), affluenza in tutte le giornate; coinvolgimento dei professionisti dell’enograstronomia; la partecipazione attiva delle scuole alberghiere; lo spessore degli incontri, dei convegni e dei seminari”.

Per quanto riguarda l’affluenza, si sono registrati circa 10mila ingressi (da ricordare che la Fiera era riservata agli imprenditori del mondo Ho.Re.Ca. e non aperta al pubblico). “Questa è la Fiera di chi opera nel turismo – continua Furlanis – e Caorle si colloca in una posizione turisticamente baricentrica e quindi ideale per guardare anche al vicino Friuli Venezia Giulia”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Aja, Pierfrancesco Contarini.

“E’ un bilancio sicuramente positivo quello che si può tracciare, a dimostrazione che la strada intrapresa, in un connubio tra qualità delle aziende espositrici e momenti di incontro e di confronto, si sta rivelando vincente. Da incentivare ulteriormente questi ultimi, individuando i temi di maggiore attualità e mettendo assieme relatori, istituzionali e associativi, che possono portare a creare progettualità e individuare soluzioni; dobbiamo fare in modo che la Fiera diventi sempre di più un laboratorio di idee.

Così come importante sono i momenti creati per i ragazzi, con i concorsi che li aiutano ad un confronto formativo, grazie anche all’importante presenza di grandi professionisti. In generale apriamo alle nuove necessità, esigenze e innovazioni: da questo punto di vista la nostra costa si è sempre dimostrata all’avanguardia e la Fiera può diventare sintesi di tutto questo. Una kermesse che potrebbe iniziare a guardare anche all’esterno, creando dei momenti in città, affinché ci sia un coinvolgimento di tutti: il turismo, d’altra parte, è un comparto che interessa tutti i cittadini di ogni categoria”

Forti di queste esperienze, la macchina organizzativa sta già guardando al 2025, con le date già fissate e comunicate agli espositori: l’edizione numero 54 si terrà, dunque, dal 26 al 29 gennaio.

