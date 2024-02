Inflazione sulla costa veneta, impatto sui consumi familiari e imprese

È una situazione economica di chiaroscuri in realtà, quella che si profila nel Veneto per il 2024, perché lungo la costa arrivano prenotazioni per l’estate e si guarda con meno preoccupazione alla crescita sotto l’1% nel Veneto preconizzata dai dati della CNA tra gli artigiani e le piccole medie imprese.

Matteo Ribon, Segretario del Cna Veneto: “Le nostre previsioni per il 2024 sono confermate dal focus dei dieci indicatori. Abbiamo una crescita del PIL del 0,7% e un arretramento per quanto riguarda la crescita dei consumi e degli investimenti. Questo perchè l’inflazione è scesa, ma è cresciuta negli ultimi due anni del 14,4%. Pesa sulle famiglie e pesa sugli investimenti delle imprese”.

Anche lungo le spiagge si teme l’inflazione, anche se molte di meno in queste settimane: il denaro ha comunque perso oltre 14% del suo valore e si teme che la spesa delle famiglie si vada riducendo.

La ripresa turistica eccezionale in Veneto nel 2024

C’è però ottimismo sul fronte degli arrivi per le vacanze estive. Secondo le rilevazioni di booking.com le prenotazioni stanno superando quelle del 2023, con una tendenza a spalmarsi su un periodo più lungo e, dunque, nei mesi di bassa stagione.

Samuele Marchetti, Marketing Team Manager di Booking.com Italia: “Le prenotazioni del 2024 sono in vantaggio rispetto a quello che è stato il 2023. Quindi, è un anno eccezionale, di completa ripresa, anche rispetto ai dati pre covid del 2019. Indubbiamente quello che vediamo sono dei nuovi mercati emergenti, soprattutto per quanto riguarda la costa veneta e del Friuli, per quando riguarda anche le città, come per esempio Venezia, grande attrattiva per i clienti internazionali.”

“Mercati che si muovono, anche a differenza dell’anno precedente, rispetto a quelli che sono i trend storici, quindi per esempio con i mercati dell’est. Temperature sempre più miti che allungano la stagione, addirittura il mese di ottobre ci ha sorpresi perchè è stato un mese particolarmente interessante per quanto riguarda i volumi proprio sulle regioni della costa.”

Problemi strutturali del settore, tra mancanza di personale e scarsa propensione all’imprenditorialità

Ciò che accomuna, invece, tutti i comparti economici è la mancanza di personale: a pesare non è soltanto il calo demografico per quanto riguarda gli artigiani, ,ma la voglia di fare impresa.

Matteo Ribon: “C’è un calo strutturale del numero delle imprese e soprattutto delle imprese artigiane che o si trasformano e crescono, oppure chiudono per sopraggiunti numeri di età e da questo punto di vista dobbiamo lavorare per incentivare l’imprenditoria giovanile e la propensione all’imprenditorialità”

Gli incentivi ai lavoratori alberghieri a Jesolo e in tutto il Veneto

Nell’alberghiero la sfida, invece, è di attrarre addetti offrendo benefit.

Pierfrancesco Contarini, Presidente di Aja-Associazione jesolana albergatori: “Il capitale umano è diventato per noi uno dei temi fondamentali all’interno delle nostre aziende. Lo è sempre stato, ma negli ultimi anni, dopo il Covid, l’emergenza è diventata importante.”

“L’Associazione degli albergatori si sta muovendo su più fronti, in particolare il portare a lavorare a Jesolo. Sta portando molteplici curricula nel territorio, nelle nostre aziende. Si sta muovendo con la foresteria, quindi garantendo alloggi importanti e decorosi a quelli che sono i nostri dipendenti. Sta avviando dei processi di conoscenza direttamente con le scuole per far sì che i giovani, soprattutto del settore alberghiero, entrino a piene mani nelle nostre realtà”.

