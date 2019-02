Carnevale di Venezia 2019: apre il palco di Piazza San Marco

Carnevale di Venezia 2019: Da sabato 23 febbraio a martedì 5 marzo Piazza di San Marco diventa una piattaforma straordinaria, dove sbarcano sfilate di maschere extra-vaganti, spettacoli spaziali e musica cosmica, facendo vivere al pubblico un’immersione in una galassia visionaria.

Domenica 24 febbraio e domenica 2 marzo non mancheranno i tradizionali voli dal Campanile di Piazza San Marco. Quest’anno l’ormai convenzionale Volo dell’Angelo (guarda l’intervista ad Erika Chia) si arricchisce e il pubblico potrà assistere anche all’eccezionale Volo del Guerriero (guarda l’intervista a Micol Rossi), novità del Carnevale 2019. Domenica 2 marzo sarà invece la volta del Volo dell’Aquila (LEGGI I DETTAGLI), che come ormai da anni, vede la discesa di un personaggio galattico dei nostri giorni.

Sabato 23 febbraio sul palcoscenico di Piazza San Marco verranno presentate le 12 Marie selezionate per l’edizione 2019 (LEGGI I DETTAGLI), la Ballata con il taglio della testa al toro sarà protagonista giovedi “grasso” 28 febbraio (LEGGI I DETTAGLI) e Signori della Notte metteranno ordine nelle antiche lotte tra Nicolotti e Castellani venerdi “grasso” 1 marzo.

Le maschere si contenderanno quotidianamente lo scettro di Maschera più Bella, sfilando sul palcoscenico disegnato dallo scenografo del Teatro La Fenice, Massimo Checchetto, con l’elezione della Maschera più Bella del Firmamento del Carnevale 2019 domenica 3 marzo. La musica è protagonista tutte le sere con le proposte di Home Venice per Red Bull.

Il Carnevale di piazza San Marco si conclude martedì 5 marzo con il tradizionale Svolo del Leon. (LEGGI I DETTAGLI)

Ma come per le fasi lunari, la fine non è mai definitiva, e, come la luna, il Carnevale torna ogni anno, a farci impazzire…noi povere creature primitive in attesa del prossimo plenilunio.

Conduzione generale: Compagnia Teatrale Pantakin

Televenezia trasmetterà diretta i principali eventi (GUARDA) sul canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook

