Sabato 16 febbraio lo spettacolo di immagini e musiche acquatiche aprirà ufficialmente il Carnevale di Venezia 2019 sul Rio di Cannaregio.

Tutta colpa della luna

Imprevedibili stravaganze per sognatori e viaggiatori del tempo. Il Rio di Cannaregio si trasforma in un vero e proprio palcoscenico d’acqua con uno spettacolo che ogni anno incanta migliaia di spettatori, dove strutture galleggianti trasferiscono sull’acqua il tema del Carnevale.

Un emozionante e spettacolare water show a cura di Studio Festi e di Seconda Materia, dove due realtà apparentemente opposte si incontrano e si fondono, creando uno straordinario immaginario emotivo tra viaggi cyberpunk e dimensioni oniriche.

Spettacolo in due repliche, alle ore 19:00 e alle ore 21:00.

Diretta Carnevale di Venezia 2019

Lo spettacolo sarà tramesso in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook

La festa veneziana prosegue la domenica 17 febbraio con il corteo acqueo delle Associazioni Remiere e i percorsi enogastronomici con le specialità veneziane. (DETTAGLI)

Assistere allo spettacolo

Per assistere allo spettacolo vi invitiamo a posizionarvi lungo le Fondamenta del Rio di Cannaregio. Si consiglia l’arrivo e il posizionamento in adeguato anticipo. Si sconsigliano le zone di maggiore affollamento a chi ha ridotte capacità motorie, a chi utilizza carrozzine o passeggini, ecc. Potranno essere istituiti sensi unici o altre modifiche alla viabilità pedonale.

Al termine della sfilata vi invitiamo ad allontanarvi in modo da consentire ad altre persone di assistere allo spettacolo successivo.

