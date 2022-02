Alessia Alberti ha 23 anni ed è del Lido di Venezia. Onorata di esser stata scelta come una delle dodici Marie e non vede l’ora di indossare i magnifici abiti e fare un tuffo nel passato.

Alessia Alberti

Vivere quest’esperienza bellissima che porterà nel cuore. Nel tempo libero le piace andare in palestra e fare viaggi. Attualmente sta lavorando come hostess in città e per eventi in tutto il Veneto. Sostenuta dalla mamma e dalla zia, fin da bambina fantasticava sui preziosi abiti da dama indossati dalle Marie del Carnevale. Per lei, dunque, una grande occasione di realizzare un sogno.

Chiede di essere votata perchè è una ragazza molto semplice, elegante e che ci mette tutta la passione e l’amore per quello che fa

