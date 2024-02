L’impegno per il sociale di Alberto Serena

Alberto Serena è docente esperto in Ingegneria Energetica, con formazione norvegese in Gestione di Impresa e approfondimento in Etica e Sostenibilità.

Attivo nella transizione energetica dal 2007, Serena, autoctono veneto, si unisce al movimento Laudato si’, promuovendo il dialogo tra generazioni e il trasferimento di conoscenze. Riflette sulla relazione tra Laudato si’ e Economy of Francesco, evidenziando il comune impegno per l’etica, la sostenibilità e la costruzione di un futuro equo.

La sua passione per la comunicazione tra generazioni si concretizza nell’ispirare giovani di 16-18 anni verso carriere sostenibili, contribuendo così a plasmare il futuro ambientale e sociale.

La ricerca di un’apertura nel mondo cristiano

Alberto Serena: “È scaturito tutto da questa idea sia di urgenza, ma anche di comunità, di ecologia in senso lato. Cioè proprio qualcosa che ci abbraccia. Per cui, l’esigenza di vedere in quello che è il nostro impegno nella società con gli altri, una caratteristica di unità.”

“Quindi, a me quello che ha affascinato della Laudato si’, venivo da un’esperienza nella Scandinavia da un po’ di anni e c’era un altro legame con l’ambiente, una sensibilità collettiva. Allora, tornando alle origini, mi sono chiesto come mai la religione, la formazione cristiana, non desse magari quel tipo di apertura o significato.”

Il movimento Laudato si’ come risposta a un necessario impegno comunitario

“Allora ho colto con molto favore la Laudato si’ nel 2015, anno in cui poi sono usciti i 17 Sustainable Development Goals. Ho cercato subito, insomma, di aggiornarmi. Quello che ho vissuto molto favorevolmente con Economy of Francesco e con gli altri movimenti che poi si sono attivati è sicuramente il fatto di riuscire a valorizzare tante iniziative già esistenti virtuose.”

“Ma anche vedere che poi la liaison con l’impegno e con il concorso di ecologia integrale sicuramente da un lato la parte di comunità, diciamo di legami che si creano con i propri studi e con il lavoro, ma anche l’impatto che si ha. Questo per, in senso lato i tre pilastri della sostenibilità, ma anche questo tema della coerenza di un’ecologia che è anche dentro di noi.”

“Quindi, la Laudato si’ sicuramente fa da perno a questa iniziativa, ha raccolto le adesioni degli altri movimenti e patrocini, in cui però è risuonata questa necessità assoluta di essere partecipi in tutto quello che si fa, ha questo tipo di sensibilità e valori.”

