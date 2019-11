Ulss4 assume 47 infermieri a tempo indeterminato

Per alcuni giovani le festività natalizie di quest’anno porteranno un lavoro a tempo indeterminato, all’Ulss4. Ieri il direttore generale Carlo Bramezza ha infatti deliberato l’assunzione in pianta organica di 47 nuovi infermieri di cui la maggioranza andrà a ricoprire posti vacanti per cessazioni di vario genere (in particolare per pensionamento) mentre altri potenzieranno attività già in essere o andranno a lavorare in nuove attività avviate a breve termine.

I nuovi infermieri

Si tratta di giovani dall’età media di 29 anni, la maggioranza proviene dall’ambito territoriale locale e da province limitrofe (trevigiano, padovano, veronese) ma anche dalla Sicilia, dal Lazio e da altre regioni italiane. Inoltre la maggioranza degli infermieri selezionati per l’assunzione è donna.

Le strutture dell’Ulss4

“Abbiamo acquistato nuove tecnologie, stiamo investendo sulla ristrutturazione e sull’ampliamento delle strutture, ora è il momento di pensare al personale – spiega il direttore generale dell’Ulss 4, Carlo Bramezza – . Questi nuovi infermieri prenderanno servizio sia nelle unità operative ospedaliere che territoriali, andranno a rimpinguare l’organico attuale e a potenziare o a lavorare in nuovi servizi che verranno attivati”.

“Sono ragazzi giovani e motivati, che hanno voglia di lavorare, di confrontarsi, sono convinto che saranno anche uno stimolo per chi lavora in questa Azienda sanitaria da decenni – continua Bramezza – . Non trascurerei inoltre il fatto che con questo blocco di assunzioni si è dato anche un lavoro stabile e sicuro a tanti giovani della zona e, seppur in numero minore, ad altri provenienti da tutta Italia”.

Fase di reclutamento

Lunedì verrà avviata la fase di reclutamento dei nuovi infermieri che prevede l’invio dei telegrammi con la richiesta di disponibilità all’assunzione. Chi comunicherà la disponibilità immediata verrà assunto già a dicembre, la direzione del personale dell’Ulss 4 prevede tuttavia di completare le 47 assunzioni a inizio del 2020.