Treviso, concerto benefico del Coro di Voci Bianche della Scala

I talentuosi settanta piccoli cantori del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, guidati dal maestro Bruno Casoni, porteranno gioia e sostegno alla Pediatria dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con un Concerto di Natale. L’evento, organizzato dall’Ulss 2 Marca trevigiana con il supporto del Comune di Treviso e del Teatro Stabile Veneto, si terrà al Teatro Comunale Mario Del Monaco il 21 dicembre.

Il sostegno dei bambini cantori alla Pediatria del Ca’ Foncello di Treviso

La serata inizierà con l’esibizione del Coro di Voci Bianche e Giovanile dell’Associazione Musicale Manzato di Treviso, diretto dalla maestra Livia Rado. I proventi della vendita dei biglietti saranno devoluti all’associazione Per Mio Figlio onlus, finanziando un nuovo progetto di gastroenterologia pediatrica per la Pediatria di Treviso.

Il direttore generale Ulss 2, Francesco Benazzi, insieme al direttore della Pediatria di Ca’ Foncello, Stefano Martelossi, e il presidente di Per Mio Figlio, Andrea Rizzo, hanno presentato l’iniziativa a Villa Carisi. Anche il responsabile del Dipartimento Musica dell’Accademia Teatro alla Scala, Daniele Borniquez, ha partecipato da Milano, elogiando l’evento benefico.

Il contributo di Per Mio Figlio per la gastroenterologia pediatrica

Andrea Rizzo di Per Mio Figlio ha sottolineato l’importanza del legame tra territorio, associazioni e Pediatria, mentre Stefano Martelossi ha evidenziato che il progetto mira a implementare l’endoscopia pediatrica, rendendo l’ospedale di Treviso un polo di riferimento nazionale.

Il direttore generale Benazzi ha ringraziato l’Accademia Teatro alla Scala per la sensibilità dimostrata e ha evidenziato come l’associazione Per Mio Figlio renda possibile lo sviluppo di progetti fondamentali per la Pediatria di Treviso.

I biglietti per il Concerto di Natale, già quasi esauriti, sono disponibili online sul sito del Teatro Del Monaco e presso la biglietteria. Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo di solidarietà e talento.

