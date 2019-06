TG Veneto: i titoli di apertura

Confindustria: l’attacco del vicepremier Di Maio mal digerite le sue affermazioni economicamente pericolose sulla decotta Atlantia. Per l’impresa è un ministro assente.

Caldo record anche oggi in Veneto: 8 i decessi registrati in Regione. Centraline elettriche in tilt. Pronto soccorsi presi d’assalto dagli anziani in difficoltà.

Giro di fatture false da 3 milioni di euro: alla base dell’organizzazione tre commercialisti di uno studio di Mestre. Fiamme Gialle in azione

