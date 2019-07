TG Veneto: i titoli di apertura

In Veneto torna l’incubo West Nile: il primo caso di contagio in Regione è padovano, insieme all’emergenza scartano ora i controlli a tappeto

Delitto a Vittorio Veneto: la vittima un 57enne originario di Milano sarebbe stato picchiato e soffocato, confessano le sue due conviventi di 54 e 24 anni.

Usavano prescrizioni su carta intestata ad un altro medico ed esercitavano la professione senza avere nè autorità né competenze sanitarie: denunciati due coniugi trevigiani.

Reddito di cittadinanza: sono iniziate le convocazioni per i 142 navigator destinate 39 centri per l’impiego del Veneto. 23 i contratti vicentini già pronti alla firma

E’ ancora forte nel Bellunese ricordo di Jacopo Ceneda lo scout caduto tragicamente in Val Bona 10 anni fa: ad Ospitale un un momento per celebrare la sua memoria.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.