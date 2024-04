TG Veneto News – Edizione del 10 aprile 2024

TG Veneto News. La drammatica esplosione della diga di Suviana nell’Appennino bolognese: tre morti e quattro dispersi, tra cui il padovano Adriano Scandellari di Ponte San Nicolò. Cinque feriti, fra loro un veneziano cinquantanovenne e un cinquantaquattrenne di un’azienda di Noventa Padovana.

Tragico e infortunio a San Giorgio in Bosco: un pensionato di 69 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa da un pezzo di legno che stava tagliando con una sega circolare, soccorsi inutili.

Celebrata la festa della Polizia. Nelle città capoluogo del Veneto i questori rendono noto il bilancio di un anno di attività, preoccupano baby gang e spaccio di stupefacenti. In aumento le violenze di genere e i codici rossi.

Spacciavano la casa vacanza come prima abitazione approfittando di sconti e agevolazioni. La Finanza di Belluno denuncia 43 proprietari di abitazioni ad Auronzo e recupera migliaia di euro di IMU non versata.

Al via i lavori per il nuovo casello della A4 a Castelnuovo. Pronto in due anni porterà direttamente al parco gioco lungo il Garda risolvendo l’annoso problema delle code chilometriche.

In bicicletta da Venezia a Trieste attraversando due regioni e 32 comuni. Aperti i cantieri per l’opera, fiore all’occhiello per il cicloturismo a nord-est, il cui il numero di appassionati cresce anno dopo anno.

Finisce in procura con un esposto di Italia Nostra il piano del comune di Belluno. L’associazione ambientalista contesta la potatura degli alberi che non rispetterebbe le normative.

