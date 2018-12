TG Veneto: le notizie del 17 dicembre. Cinque i nuovi comuni nati in seguito al referendum. Al via al blocco del traffico a Rovigo. Natale in tragedia in provincia di Venezia

TG Veneto, i titoli di apertura: sono cinque i nuovi comuni veneti nati in seguito al referendum; pochi elettori alle urne e metà degli elettori boccia la proposta. Per chi ha accettato al via il miglioramento dei servizi.

Natale in tragedia in provincia di Venezia: un incendio divampa in un’abitazione e muore una donna 45enne nel tentativo di salvare una delle due figlie.

Rovigo in controtendenza: al via oggi il blocco del traffico, in quanto era l’unica provincia veneta a non aver ancora aderito all’ordinanza anti-smog.

Forti perplessità dal mondo cattolico vicentino contro il decreto sicurezza; parole di condanna anche contro l’attentato di Strasburgo di alcuni giorni fa.

Sono 11 le protagoniste della mostre sull’adolescenza impavida: le giovani malate di tumore danno uno schiaffo a chi non vive la vita.