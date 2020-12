TG Veneto News. La variante inglese del covid potrebbe essere già arrivata in Veneto. Ordinanza della Regione: tampone obbligatorio per chi è tornato nelle ultime due settimane dal Regno Unito, ed è caccia i soggetti positivi che hanno soggiornato negli ultimi mesi in Gran Bretagna.

Trebaseleghe sotto choc dopo il massacro nella villetta di Sant’Ambrogio: quarantanovenne è ammazza a coltellate i due figli adolescenti, poi si uccide. In casa solo un biglietto nel quale l’uomo manifesta la volontà che le sue ceneri vengono cosparse.

Dopo il video girato davanti alla residenza del governatore, nuove minacce di morte per Luca Zaia. Alcune scritte comparse nella notte sui muri di Cesio Maggiore nel Bellunese. Indagano i carabinieri.

Onda anomala travolge un barchino: i due occupanti rischio di affondare in laguna a Venezia. Polemica per un taxi acqueo che non si è fermato per prestare i primi soccorsi.

Sono tornati in piazza questa mattina i lavoratori dell’ Istituto Assistenza Anziani di Verona: un’ora di sciopero per ribadire le condizioni di lavoro, a loro dire inaccettabili. 70 gli operatori contagiati.

Meno 3 giorni alla zona rossa: locali e ristoranti chiusi fino all’Epifania ed è salto alle gastronomie e alle macellerie per prenotare il pranzo di Natale il cenone.

A Pieve di Cadore si è concluso nei tempi il restauro di alcune opere attribuite alla Bottega Vecelliana. Il progetto è stato interrotto a causa della pandemia

