TG Veneto News. Accordo raggiunto sul trasporto scolastico: autobus con 80% della capienza. Migliaia di studenti che saranno a piedi. Per la TV di Verona è troppo tardi per organizzare le corse in base agli ingressi scaglionati in classe.

Primo giorno di riapertura per asili e scuole materne: dopo sei mesi i bambini tornano in classe, tra distanze e misurazione della temperatura.

Sciacalli in azione sui luoghi della devastazione: ad Arzignano finti incaricati del comune si offrono per ripulire le abitazioni. E’ lotta contro il tempo per sistemare le scuole: al Galilei i danni ammontano a mezzo milione di euro.

Il batterio killer della terapia neonatale del Borgo Trento di Verona nascosto in un rubinetto dell’acqua: sono le conclusioni della Commissione Regionale che indaga sulle infezioni. Quattro le vittime, quasi un centinaio i contagiati.

Un focolaio di covid nell’ufficio di gabinetto della Questura di Venezia: alcuni agenti trovati positivi. I contagi scoppiati dopo una cena tra colleghi.

Aveva perso 100 mila euro con le azioni di Veneto Banca: la cosap dà ragione a un ex socia. Intesa San Paolo condannata al risarcimento.

Domani il via la mostra del cinema di Venezia: obbligatorio la mascherina in sala. Tutti gli eventi in streaming. Salta la cena di gala il nome della sobrietà e della prudenza.

