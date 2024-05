TG Veneto News. Non c’è tregua per il Veneto: gli esperti annunciano l’arrivo entro stasera di una nuova intensa perturbazione che colpirà duramente le zone già toccate dall’alluvione. Preoccupa l’acqua che non defluisce. I fiumi sono pieni e allarme rosso.

Dal Vicentino al Padovano nelle zone più colpite dall’ultima ondata di maltempo crescono rabbia e rassegnazione tra gli alluvionati. In molti allargano le braccia: “La pioggia in arrivo non può fare altri danni abbiamo già perso tutto”.

Tragedia a Verona: un ragazzo di 19 anni morto annegato dopo essere caduto nel Camuzzoni. I soccorritori sono riusciti a salvare un secondo ragazzo, mentre di un terzo si sono perse le tracce. Ricerche in corso da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Fleximan non ammette nessuna delle responsabilità che gli vengono contestate. Enrico Mantovani, quarantunenne, accusato di essere autore di almeno cinque sabotaggi ad altrettanti autovelox. Sequestrati cellulari e computer. Nel frattempo e boom di adesioni per la raccolta fondi in suo aiuto.

Prosegue con successo l’esperimento del ticket di ingresso a pagamento a Venezia, ma, mentre i turisti rigorosamente in fila mostrano il QR Code, i residenti attaccano la novità: “Non ha fermato il degrado, siamo in balia di vandali e ubriachi.”

La storica visita di Papa Francesco sabato a Verona, il Santo Padre da San Pietro ringrazia per l’affetto e per l’accoglienza i veronesi: “Sono stati bravi”. Così il pontefice un grazie non scontato che certifica il successo di una giornata entrata nella storia.

Antonello Venditti canta e incanta il pubblico dell’Arena: l’anfiteatro Veronese trasformato in un grande karaoke per celebrare i successi del cantautore romano che quest’anno festeggia i 40 anni di una delle sue canzoni manifesto, ossia “Notte prima degli esami”.

