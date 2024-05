TG Veneto News. Maltempo in Veneto: è allerta rossa. In 24 ore è caduta la pioggia di un mese. Le previsioni indicano un’altra notte di piogge senza tregua. Fanno paura fiumi e torrenti. L’appello dei sindaci: “Mettete al sicuro auto e beni preziosi.”

Vicenza e provincia sono le aree più colpite da allagamenti, frane e smottamenti. Fiumi e torrenti rompono gli argini. Scuole e strade chiuse, danni per milioni di euro. La rabbia dei cittadini: “Nessuno ci aveva avvertiti”. A Padova fiato sospeso per il Bacchiglione, le campagne dell’est Veronese invase dall’acqua.

Centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco a Verona: l’Adige restituisce il cadavere di un uomo. A Vicenza, salvato un senzatetto intrappolato nell’acqua alta, recuperati con il gommone mamma e figlio. A Schio due donne intrappolate in auto liberate dai Carabinieri.

Per la prima volta aperti in Veneto tutti i bacini di laminazione, il presidente Zaia sottolinea l’importanza delle opere idrauliche, ma ammette: “Siamo davanti a un vero disastro, le bombe d’acqua sono imprevedibili.”

75 coltellate anche in pieno volto. Filippo Turetta ha colpito l’ex fidanzata Giulia Cecchettin senza pietà. L’atto di accusa della Procura è un condensato di orrore. Il delitto pianificato 4 giorni prima. Il 22enne seguiva la ragazza tramite un’app.

Tragedia a Veronetta: un ragazzo diciannovenne di Bussolengo investito da un’auto che poi è fuggita. La tragedia la scorsa notte, l’incidente sarebbe avvenuto al culmine di un’aggressione con un coltello nel corso di una lite per questioni di droga. Indagato l’autista rintracciato dalla Municipale.

Verona in fermento a due giorni dall’arrivo di Papa Francesco: si studia ogni minimo dettaglio dalla viabilità alla sicurezza. Attese 100.000 persone. Le tappe in Arena e al Bentegodi sono già entrate nella storia.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.