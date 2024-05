TG Veneto News. 50 famiglie senza casa. A Camposampiero il Muson dei Sassi rompe gli argini e travolge tutto. Case invase da acqua e fango, persone isolate salvate dai Vigili del Fuoco. La disperazione di chi ha perso tutto.

In un’ora è caduta l’acqua di un mese, Asolo travolta da un violento nubifragio: le strade diventano fiumi. I residenti chiusi in casa dopo l’appello del sindaco. Nel vicentino sciacalli in azione, furti nelle case degli alluvionati.

Ponte di Rialto ha trasformato in una cascata. Venezia duramente colpita da una violentissima bomba d’acqua, la marea si alza di 5 cm. Allagamenti a Mirano, Mira e Noale. La piazza di Portogruaro diventa un lago.

“Le opere ci hanno salvato, ma una situazione così non si vedeva da 300 anni” il presidente Zaia dichiara lo stato di calamità e chiede al Governo al risarcimenti rapidi ed equi. Domani il sopralluogo della Protezione Civile Nazionale.

L’attesa è finita: tra meno di 24 ore e Papa Francesco sarà a Verona. La città è pronta per l’arrivo del sommo pontefice che per primi abbraccerà i bambini e poi i detenuti. La tanta gente pronta ad accoglierlo. Il Santo Padre in Veneto per la seconda volta in un mese: non era mai accaduto.

Fleximan ha un nome e un volto: mesi di indagini e ora Carabinieri denunciano un 42enne residente nel Polesine responsabile dei danneggiamenti di almeno 5 autovelox. In casa nascondeva gli strumenti per sabotare gli apparecchi.

L’assalto dell’orso alle api: un plantigrado di passaggio in Val di Zoldo nel Bellunese fa una scorpacciata di miele e distrugge un apiario. Scatta l’allerta, la Polizia Provinciale monitora la zona e piazza le foto-trappole.

