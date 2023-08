TG Veneto News. Spedizioni punitive nell’abitazione dove l’uomo che ha investito e ucciso il tredicenne a Negrar sta scontando i domiciliari. Urla e lancio di sassi, minacce di morte da parte di un gruppo degli Incappucciati. La compagna dell’uomo: “abbiamo paura, viviamo nel terrore”.

Viveva in un alloggio popolare con il reddito di cittadinanza, ma possedeva un auto di lusso non dichiarata: multa da 20 mila euro e obbligo di restituzione del sussidio per una Trevigiana. Il compagno era alla guida dell’auto quando travolse e uccise due donne lungo il Terraglio. Il sindaco Mario Conte: “non c’è spazio per i furbetti del sociale”.

Bambini dell’asilo nido puniti e umiliati: 4 educatrici indagate a Verona. Le indagini dei Carabinieri dopo la segnalazione delle famiglie.

Viaggio tra le imprese devastate dalla grandine. A Vigonza oltre 2 milioni di danni in un’azienda florovivaistica: “impossibile ripartire”. I risarcimento dal governo: “non ci crediamo, fino ad ora sono arrivate solo promesse”.

Frena il turismo a Ferragosto colpa del carovita e di incertezza meteo. Cala rispetto il 2022 la percentuale delle camere prenotate. La montagna la più penalizzata, tengono le città d’arte.

A Eraclea il primo pranzo con menù a base di granchio killer: l’emergenza potrebbe diventare un’opportunità e al mercato del pesce di Chioggia il granchio blu in vendita, ma non scatta la corsa all’acquisto.

Tania Cagnotto star a Jesolo: a lei è intitolato Il prato del Lungomare delle stelle 2023. La più grande tuffatrice italiana di sempre testimonial contro le acrobazie dei giovani dai pontili.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.