TG Veneto News. Ricoveri senza fine. 82 le persone portate in ospedale nelle ultime 24 ore. Zaia: “arà un Natale in zona gialla. Ipotesi cambio di faccia dal 20 dicembre”.

Riaprono i primi ospedali covid: sono Schiavonia e il San Camillo a Treviso. E’ la marca la provincia con la più alta incidenza di positivi. In Pedemontana 600 ogni 100mila abitanti.

Secondo caso di variante Omicron in Veneto contagiata una padovana di 77 anni. La donna già sottoposta alla cura con gli anticorpi monoclonali.

Ristoranti chiusi a mezzogiorno effetto del super Green Pass: molti locali scelgono di risparmiare sui costi di gestione. Preoccupa il Natale in giallo con 4 persone al tavolo.

Assale il confessore urlando frasi blasfeme nella penitenzieria del santuario di Monte Berico: difficile esorcismo su una trentenne. Padri dell’Ordine dei Servi di Maria impegnati per ore. Al termine del rito la donna è svenuta.

Autobus in fiamme a Verona, traffico in tilt gran parte della mattinata. Mezzo completamente distrutto dal rogo. In salvo passeggeri e autista.

A Jesolo inaugurato il presepe di ghiaccio più grande d’Italia: un’esposizione composta da una quindicina di statue a grandezza naturale, plasmata da circa 10 tonnellate di ghiaccio dagli scultori dell’Accademia Italiana Ghiaccio Artistico.

