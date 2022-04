TG Veneto News. Crolla il PIL del Veneto. Secondo la CNA gli effetti della guerra e l’incertezza sul gas e sulle materie prime costano più di 3 miliardi di euro. L’economia fa un passo indietro e 3 anni fa. Si riducono anche i consumi.

Mascherine al chiuso obbligatorie fino a metà giugno: il governo rinvia il “liberi tutti”. Le mascherine resteranno nei luoghi ad alto rischio come i trasporti pubblici e le aule scolastiche. Salgono i contagi e ricoveri in Veneto. I primi effetti degli assembramenti di Pasqua.

Non si ferma la strage dei ventenni sulle strade. A Vidor nel Trevigiano auto si schianta contro un camion: la vittima è una ragazza di 23 anni. E’ la settima ventenne morta nel mese di aprile.

Risse, auto prese a calci, vandalismi sull’argine del Brenta tra Padova e Venezia: intervengono i carabinieri dopo una guerriglia alcolica con protagonisti gruppi di ragazzi. I sindaci scrivono al prefetto e questore.

Il telefonino di Ahmed, il 15 anni trovato morto nel Brenta, al setaccio da parte delle forze dell’ordine. Tra le ipotesi anche quella del cyberbullismo. La mamma esclude che si sia ucciso. Interrogati gli amici. Appello i ragazzi: “chi sa parli”.

Sale la tensione in vista della super fida tra Lenerossi Vicenza e Lecce in programma sabato al Menti. Reclutati 200 agenti. Lo stadio sarà blindato. Decise misure straordinarie.

E’ la notte dei Maneskin: a Verona il via al tour europeo della rock band. Tutto esaurito in Arena.

