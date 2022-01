TG Veneto News. La variante omicron in Veneto è il 97%, entro pochi giorni sarà totale. Il coordinatore delle microbiologie della Regione non esclude nuove mutazioni, ma per chi ha la terza dose sarà come un raffreddore.

La variante corre soprattutto nelle scuole: focolai in metà delle classi Venete. Quasi 100 mila gli studenti in quarantena. In una materna di Vicenza solo una bambina in classe.

Blitz della polizia in un albergo ad Abano Terme: titolare alla reception senza mascherina. Era positivo al covid e accoglieva i clienti. Multati anche clienti i sprovvisti di green pass.

Si allungano i tempi per il Mose di Venezia: il sistema di dighe mobili pronto nel 2023. Il Ministero delle Infrastrutture annuncia il nuovo termine dei lavori.

Consegnate alla Diocesi di Padova quattro statue del 700 rubate da una Chiesa della provincia. I carabinieri li hanno trovati in un antiquario della capitale. Il commerciante denunciato.

Oggi la giornata della memoria: commemorazione in tutti i capoluoghi della Regione. A Venezia pietre d’inciampo e deposizione di una corona d’alloro davanti al monumento al Ghetto Ebraico. Polemiche per alcuni volantini ritrovati nel bellunese.

Calciatore del Vicenza insultato da un avversario: frasi contro la madre. Riccardo Meggiorini esce dal campo in lacrime dopo aver segnato il gol della bandiera.

