TG Veneto News. Nuovo picco di contagi, migliaia d positivi in isolamento, aumentano i ricoveri e si riempiono le intensive. La disperazione dei medici: ”Speravamo di non tornare indietro”.

Aspettando il Super Green Pass i sindaci del Veneto blindano piazze e mercatini. Allo studio le ordinanze per l’uso delle mascherine anche all’aperto e accessi limitati ai possessori del passaporto verde.

Verso la terza dose di vaccino a 5 mesi dalla seconda, non più a 6, domani la decisione. Boom di prenotazioni ma sale la preoccupazione per chi non trova posto entro i 5 o 6 mesi.

Primi effetti della psicosi da quarta ondata. Arrivano le prime disdette nelle strutture ricettive delle nostre città d’arte. Non è ancora allarme ma il trend preoccupa, e mancano tutti gli stranieri.

Blitz della polizia di Vicenza cha ha sgominato un’articolata associazione a delinquere specializzata nello sfruttamento di lucciole romene. Decine di arresti e altri ricercati in Italia e all’estero.

Armati di coltello hanno rapinato un ragazzino per avere le sue scarpe di marca e si sono dati alla fuga. Arrestati dai carabinieri di Legnago due 14enni.

Spiragli per il futuro dell’ACC Di Mel. Nell’ambito della gara di vendita sono emerse tre proposte d’acquisto che scongiurano, nell’immediato, il rischio fallimento. Trecento lavoratori tornano a sperare.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.