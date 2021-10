TG Veneto News. Quasi 1000 contagi in due giorni in Veneto: il covid rialza la testa e torna a numeri che non si registravano da mesi. Allarme per la variante Delta plus che in Inghilterra sta causando una clamorosa impennata di casi.

Il lavoro c’è, i lavoratori non si trovano: nella ripartenza del Veneto che vede i fili in costante crescita, le aziende alle prese con un fenomeno senza precedenti non si riesce a reclutare forza lavoro.

Tragico incidente lungo la A4, perde la vita un 23enne veronese: scaraventato fuori dall’abitacolo e travolto dalle altre auto. Gravissima una 21enne che viaggiava con lui.

Tragedia per un escursionista tedesco di 31 anni, giovane in vacanza con moglie e figli precipita dal Cristallo e perde la vita. Poco prima aveva inviato una foto panoramica alla famiglia.

Arrestato a Treviso uno spacciatore accusato di 500 cessioni di cocaina: il giovane straniero si muoveva in monopattino e per fidelizzare i clienti era solito regalare la prima dose.

Lo schianto della nave da crociera MSC del giugno 2019 in laguna a Venezia: l’Alta Corte condanna la compagnia a un risarcimento da 3 milioni di euro per i danni alla banchina.

Alberghi e ristoranti registrano il tutto esaurito a Padova: l’appuntamento in fiera con auto e moto d’epoca riporta la città del Santo a numeri turistici pre covid.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.