TG Veneto News. Dramma in una cantina di Verona: operaio respira dei vapori durante la pulizia di silos, perde i se nsi e cade. Viene ricoverato in condizioni disperate. Grave anche il collega che ha tentato di soccorrerlo.

Dramma all’ospedale di Adria: neonato muore durante un parto programmato. Indagini da parte dell’Ulss Polesana.

Auto travolge uno scooter e lo trascinata per decine di metri, muore a 52 anni un consigliere comunale di Volpago del Montello. Il paese è in lutto, l’incidente a Montebelluna.

Tre giovani accoltellati sul piazzale di una discoteca a Verona: arrestato un ragazzo di 21 anni di Rovigo. E’ accusato di tentato omicidio.

Caro bollette, la protesta dei baristi e negozianti: manifestazione davanti al tribunale di Padova e consegna delle chiavi dei negozi. Richiesta di rateizzare i pagamenti e ridurli del 50%.

Il caro energia irrompe anche nelle stalle: il 20% degli allevatori rischia di dover portare le vacche al macello. E intanto il prezzo del litro del latte sfonda quota €2.

Ieri l’approvazione in Europa, lunedì in Italia arriva il nuovo vaccino efficace anche contro la variante omicron: il Veneto pronto alla campagna vaccinale d’autunno.

