TG Veneto News. Papa Francesco a Venezia. Il 28 aprile il Santo Padre visiterà la Biennale e il carcere della Giudecca. Sarà la sua prima volta in Veneto. Nemmeno un mese dopo il 18 maggio farà tappa a Verona.

Martedì grasso, Venezia letteralmente presa d’assalto. Il carnevale si conferma l’evento più amato. Maschere e colori, tradizione e modernità in una giornata primaverile. Cala il sipario su un’edizione record.

Folle pestaggio davanti a una scuola di Mestre: baby gang si scaglia contro uno studente senza motivo. Ragazzino di 14 anni ricoverato in ospedale.

Paura a Fontanelle dopo la violenta rapina in casa di madre e figlio: fra i residenti cresce la voglia di organizzare le ronde. Il comune pensa alle telecamere. In tutta la Marca aumentano furti e rapine e la sensazione di insicurezza.

Servirà almeno un mese per riaprire il collegamento tra Veneto e Trentino dopo la frana in Folgaria, la seconda in quattro mesi. Tra i sindaci c’è chi chiede di completare la Valdastico Nord e chi si oppone con tutte le sue forze.

La nuova vita di Francesco, primo uomo trapiantato con cuore fermo da venti minuti. L’intervento record eseguito a Padova dall’equipe del professor Gerosa.

Cresce l’attesa per l’adunata nazionale degli Alpini di maggio a Vicenza: le penne nere chiedono aiuto al Vescovo per fare fronte alla carenza di spazi per l’ospitalità. L’Alto Prelato apre parrocchie e seminario.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.