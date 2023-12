TG Veneto News. Saranno feste a letto per milioni di veneti. Tra fine dicembre e inizio gennaio il picco dell’influenza a cui si aggiungono i casi covid in aumento e il nuovo virus che colpisce i bimbi. ULSS della Regione in allerta.

Sette veneti su dieci passeranno un Natale all’insegna del risparmio, nonostante le tredicesime in arrivo sono troppe le incombenze fra scadenze e bollette. Si risparmia sui regali. Si punta a festeggiare in casa.

Padova sconvolta da due morti nel giro di poche ore. In Prato Della Valle trovato il corpo senza vita di un giovane straniero. In via Patriarcato un anziano morto cadendo dal balcone.

Non si fermano le dimostrazioni d’affetto per Giulia Cecchettin: a Vigonovo una delegazione da Aviano dove è stato trovato il corpo della ragazza vittima di femminicidio. Consegnati al sindaco i disegni e le poesie dei bimbi del paese.

In moto la macchina per la l’adunata nazionale degli alpini a Vicenza nel maggio 2024: scoppia però la prima grana. Non ci sono né ambulanze né personale sanitario sufficiente per affrontare eventuali emergenze, in una città invasa da migliaia di ospiti.

Capitale della cultura 2026: Treviso supera il primo ostacolo. Il capoluogo della marca rientra nella short list delle dieci città tra cui verrà scelta la vincitrice. La grande soddisfazione del sindaco Conte e del presidente Zaia.

Accesa la stella luminosa in Piazza Bra. Dopo tante polemiche l’installazione bianca illumina l’Arena, ma al momento dell’accensione, tra i tanti applausi, non sono mancati i fischi e i veronesi si dividono.

