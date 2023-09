Annullato. E’ arrivata la decisione, che era nell’aria da qualche giorno, di far saltare il concerto del rapper Nicky Savage in programma l’11 Settembre in un locale a Castelfranco.

L’artista, che vale 30 milioni di ascolti su Spotify, è noto per i suoi testi violenti, con crudi riferimenti al sesso e gli stupri di gruppo di Palermo e Caivano sono un nervo scoperto in questo momento tra le famiglie, al punto che molti genitori hanno protestato per la programmata esibizione del rapper. Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, ha dichiarato di condividere le preoccupazioni di madri e padri, augurandosi un intervento delle forze dell’ordine.

La Resistenza dello Staff

La polemica è montata anche sui social: la preoccupazione è che possano circolare messaggi sbagliati in un momento così difficile tra i giovani. Lo staff del cantante aveva cercato di resistere: dopo 80 concerti in tutta Italia hanno incontrato, hanno detto, le stesse resistenze, ma Nicky Savage era sempre salito sul palcoscenico perché l’arte è libera, dice l’entourage. I titolari del locale si erano presi 24 ore e oggi hanno annunciato di aver cancellato la data.

Giorgia Meloni e Caivano

Forse non è un caso che la notizia sia stata diffusa nel giorno in cui Giorgia Meloni si è recata a Caivano, luogo in cui due ragazzine sono state stuprate per mesi.