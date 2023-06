Questa sera con i sindacati parliamo della sanità eccellente per tutti. Gli ospiti in studio: Marj Pallaro, segretario generale della CISL del Veneto, Sonia Todesco della CGIL del Veneto e Pietro Gasparoni, il nostro testimonial sulla sanità. Infine avremo tutta una serie di telefonate, ci metteremo in contatto con Ciro Silvestri del sindacato FISI Nazionale. Insomma la sanità vista dai sindacati, confederali e anche autonomi.”

Luigi Gandi: “Però sapete che ho scoperto delle strutture pubbliche o anche delle IPAP che sono bravissime? Parlerò anche di alcune case di riposo che ho scoperto che costano veramente poco, non tutte costano tanto. Ci sono per esempio delle fondazioni, pubbliche o private, che danno dei servizi eccezionali. Ne parleremo, perché ci sono anche dei comparti che funzionano bene, non ci sono solo malfunzionamenti.

Intanto vi presento Gilberto Gasparini, un colonnello della NATO che ha lavorato moltissimo in Belgio, conosce molto bene la realtà della NATO ed è anche l’ideatore degli shelter di difesa italiani, veneziano, aveva qualcosa da dire sulla sanità. Ci racconterà il suo caso.”

Gilberto Gasparini, in linea: “Buonasera a chi è lì e chi mi ascolta. La mia esperienza della sanità al Lido è stata nel Natale del 1993, quando, di ritorno dalle vacanze, ho avuto una pancreatite e sono stato ricoverato all’ospedale al mare del Lido- ” (problemi tecnici telefonici impediscono il proseguimento dell’intervista)

Il sistema sanitario in Veneto

Pietro Gasparoni, nel mentre: “Com’è nato un sistema sanitario così capillare ed efficiente in Veneto? Perché in fondo noi viviamo in un mondo cattolico. Si possono citare l’ULLS in cui ho lavorato nella Marca, gli ospedali periferici, Pederobba, Valdobbiadene, Asolo, Crespano: c’era questa presenza compassionevole del mondo cattolico, le suore, ma anche i lasciti dei benestanti, perché in fondo c’era questo animo”.

