TG Veneto News – Edizione del 27 marzo 2024

TG Veneto News. Il Veneto è la prima regione d’Italia per eccessi al pronto soccorso dal codice bianco, una vera e propria emergenza che rallenta tutte le prestazioni sanitarie. Nel frattempo cresce il numero dei veneti che rinunciano a curarsi per tempi troppo lunghi e cure troppo costose.

Superbonus in edilizia: il Governo dice stop. “Una mazzata per le casse dello Stato” denuncia il ministro Giorgetti. “Il vero contraccolpo lo avrà l’economia reale del Paese”, attaccano i costruttori. In Veneto migliaia di cantieri rischiano lo stop.

Paura al quartiere dei Ferrovieri a Vicenza: nel cuore della notte è crollato l’edificio abbandonato da tempo e da tempo ritrovo di sbandati e senzatetto. L’allarme dei residenti, fortunatamente nessun ferito.

Nuova sfida del trapper Baby Touchè alle Forze dell’Ordine. Nonostante condanne e divieti pubblica un video sui social brandendo armi e minacciando le istituzioni. Scatta la perquisizione e il sequestro di un Machete. L’uomo nuovamente indagato.

A Pasqua tutti in Veneto. Dati incoraggianti per arrivi e presenze turistiche nella nostra regione. Sold out a Venezia, presenze record sulla sponda veronese del Garda, in montagna si scia. chi resta a casa prende d’assalto ristoranti e soprattutto agriturismi.

Investimento da oltre 4 milioni di euro. Un team di 100 persone al lavoro per più di un anno. Inaugurata la nuova centrale operativa di A4 e A31, centinaia di telecamere e strumenti altamente tecnologici per monitorare il traffico a nord-est.

Nuovo capitolo della sfida fra il Comune di San Zenone e la Regione sul fronte viabilità. Per la terza volta ritarda il TAR dà ragione all’amministrazione comunale che attacca “Adesso vogliamo tutti i milioni che ci spettano”.

