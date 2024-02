Carnevale a Campalto: 11 febbraio torna la sfilata dei carri allegorici

Dopo il successo dell’edizione 2023, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la tradizionale sfilata di carri allegorici a Campalto, inserito all’interno delle manifestazioni dell’edizione 2024 del Carnevale di Venezia.

La sfilata, promossa dalla Civica culturale Pro Campalto, in collaborazione con il Comune di Venezia, Vela Spa e numerose associazioni, patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia, è fissata per domenica 11 febbraio alle ore 14.45.

I dettagli dell’evento sono stati presentati a Mestre alla presenza dell’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, del presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, del presidente Civica culturale Pro Campalto, Marco Bonotto, del coordinatore generale Carnevale di Campalto, Simone Mestriner e Giorgio Betrò, in rappresentanza di Vela Spa.

Carnevale a Campalto

“Il Carnevale di Campalto è giunto ormai alla sua quarta edizione – ha commentato Mestriner – Sono previste oltre 2 km di sfilata, con partenza da via Sabbadino, all’incrocio con via Bagaron, attraverso via Passo Campalto e via Orlanda, dove proprio di fronte alla chiesa di San Benedetto sarà allestito il palco per le premiazioni.

Come ogni anno, ci sarà la parata iniziale storica di circa 70 Harley Davidson in tenuta carnevalesca, con auto storiche al seguito, vedrà la partecipazione di oltre 25 attrazioni tra carri, bande e gruppi mascherati. La sfilata durerà circa 3 ore con oltre 130 volontari impegnati sul campo che consentiranno, insieme ai tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione presenti il giorno della sfilata, il normale svolgimento dello spettacolo.

Un carnevale che sa coinvolgere, ogni anno, volontari ragazzi delle scuole medie e superiori, i quali si auspica possano prendere in mano il testimone per trasmetterlo a loro volta alle generazioni future”.

Dalle 17 animazione in piazza con Dj set. Alle 18.30 estrazione biglietti della lotteria Carnevale Campalto e per tutta la durata della manifestazione trucca bimbi, baby dance, laboratori e animazione. La kermesse sarà arricchita inoltre da stand gastronomici, giostrine e mercatino dell’artigianato.

Il commento dell’assessore Mar

“Ogni anno puntiamo a migliorare le edizioni del Carnevale di Campalto – ha sottolineato l’assessore Mar – cercando di portare nuove attrazioni per rispondere alle aspettative del pubblico che vi partecipa, affinché la manifestazione prenda una dimensione metropolitana e non solo cittadina.

Vogliamo allargare la platea del Carnevale di Venezia con manifestazioni, come questa, che i cittadini apprezzano perché hanno la possibilità di parteciparvi attivamente, immergendosi in diverse attività di intrattenimento. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per organizzare questa manifestazione che, insieme alle altre, è segno d’amore nei confronti del proprio territorio”.

Il commento del presidente Bellato

“Nata alla fine degli anni ’70 – ha ricordato il presidente Bellato – la tradizione del Carnevale di Campalto era stata interrotta per 18 anni consecutivi. Il ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno creduto e continuano a crederci per far in modo che questa tradizione possa esistere e continui nel tempo”.

Per garantire la piena sicurezza dell’evento sono state individuate 15 postazioni fisse di controllo con oltre 130 volontari impegnati. Saranno inoltre previsti diversi sbarramenti antiterrorismo.

Viabilità

Durante la sfilata sono in programma alcune modifiche relative alla viabilità a Campalto, soprattutto per quanto riguarda la circolazione del traffico veicolare nella direttrice Venezia – aeroporto e viceversa.

Sono state individuate tre aree di parcheggio:

Parcheggio P1: posizionato all’interno dell’area sosta camper IMM. Marchiori;

Parcheggio P2: posizionato in via Passo a Campalto all’interno dell’area verde adiacente Istituto Gramsci;

Parcheggio P3: riservato ad autorizzati e disabili, è posizionato all’interno dell’area dietro la chiesa di San Benedetto, in via Tiburtina 3.

