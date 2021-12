Con i suoi 450 metri quadrati è la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Veneto. Si trova nel cuore del delta, a Porto Viro in provincia di Rovigo.

Mi trovo a Porto Viro, sono qui con il vice sindaco, Doriano Mancin. Ci troviamo nella bellissima Piazza della Repubblica, e tra poco ci sarà l’inaugurazione della pista di pattinaggio. Ci vuole dire qualcosa di più?

Doriano Mancin, Vice Sindaco di Porto Viro: “Grazie a voi per essere qui. È un avvenimento sicuramente importante perchè ritorna la pista di ghiaccio a Porto Viro. Una pista di ben 450 metri quadri. C’è un’attesa spasmodica. In tanti stanno arrivando per venire a pattinare. Io vorrei definirla la pista del Delta. Visto che siamo in un momento di apertura con i comuni: la pista del Delta per tutti.”

Pista di pattinaggio più grande del Veneto

“Dalle notizie che ho io è una pista di nuova generazione. Al di là delle dimensioni è strutturata in un modo molto valido e sicuro. Penso quindi che sia la pista più grande del Veneto. Noi puntiamo ad avere tanta gente, anche non di Porto Viro, ma anche degli altri comuni. Finché c’è ghiaccio si può pattinare.” dice il vice sindaco Doriano Mancin.

Mi trovo con Giordano Truzzi. Fa parte di una delle famiglie storiche che si occupando di questo allestimento. Ve lo presento così ci racconta brevemente le caratteristiche di questa pista di pattinaggio.

Giordano Truzzi, gestore impianto “Questa pista è 30×15. Son 450 metri di puro ghiaccio. Una delle ultime nuove generazioni.”

Che temperature servono perché si mantenga il ghiaccio e non si creino difficoltà per chi poi accederà con i pattini?

“La temperatura la fa da solo il motore. Bastano 2-3 gradi. Tutto ciò lo fa solo il motore.Deve avere 12 gradi almeno, così non abbiamo problemi per il ghiaccio.”

Che Natale sarebbe senza luci? Infatti abbiamo qui Cinzia Braghin, che ci dirà com’è l’allestimento di queste meravigliose luci; qui in Piazza della Repubblica.

Interviene Cinzia Braghin, Consigliera Delega Eventi. “Buonasera a tutti quanti, abbiamo fatto un pochino di cose diverse quest’anno sia in Piazza repubblica che nelle altre piazze di Porto Viro, per esempio qui in Piazza Repubblica, che poi si accenderanno tutte quante alle 16.30. hanno illuminato gli alberi e u pulmino di 4,5 mt pieno di luci e una renna di natale.”

“Piazza Marconi a Donà abbiamo fatto un pacco di regalo gigante, e quest’anno abbiamo anche riempito piazza san pasquale, abbiamo messo un albero di 9 metri bellissimo che vedrete illuminato anche questo. naturalmente varie rotonde, piazza Marconi, quindi abbiamo tutte queste piazze bellissime illuminate per queste feste natalizie”.

Non perdetevi le luci di porto Viro, sarà davvero una magia.

Un messaggio importante di Natale ce lo fa anche Marialaura Tessarin, Assessora alle Pari Opportunità che ci porta un messaggio veramente interessante.

“Ciao Alessandra, carissima, è sempre un piacere trovarti. l’autunno-inverno del comune di porto viro è stato molto ravvivato da tanti eventi che avevamo visto purtroppo chiusi negli ultimi tempi causa covid, ma abbiamo ripreso alla grandissima a novembre con corsi di formazione per le donne, presentazione di libri, momenti culturali, e sensibilizzazione, abbiamo coinvolto tutti i panifici, il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e adesso cara Alessandra ci aspetta la manifestazione clou di questo assessorato che è il Galà delle Pari Opportunità.

È una manifestazione molto importante e storica che ha l’obbiettivo di mettere in luce i talenti femminili della città di Porto Viro, verranno premiate questa volta 10 donne della città di Porto Viro, quindi il Galà completamente in casa diversamente dalle scorse edizioni che aveva un target provinciale”.