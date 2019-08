Miss Veneto 2019: appuntamento a Jesolo il 20 agosto

Tra l’elezione di “Miss Jesolo” nel mese di giugno e l’attesa finale nazionale dell’ottantesima edizione di “Miss Italia” da Jesolo in diretta su Rai Uno il 6 settembre, martedì 20 agosto (ore 21.00) in Piazza Aurora nel cuore della Città, si rinnova l’appuntamento con l’incoronazione di “Miss Veneto”.

Alla finale di martedì, parteciperanno tutte quelle ragazze che si sono aggiudicate le varie selezioni che, in Veneto, sono iniziate già alla fine del mese di gennaio.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, organizzato dall’agenzia “modashow.it”, esclusivista del concorso in Veneto e dalla Città di Jesolo presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti sarà garantito dalle concorrenti che sfileranno con body, gioielli “Miluna” e, per celebrare gli ottant’anni del concorso, con costumi da bagno d’epoca degli anni ’50 e ’60; dai ballerini del “Club Diamante FVG”, dal suono del sax del maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live” e dalla voce della giovane cantante Nicole Vioto.

L’ospite e la madrina

Ospite, il campione di nuoto paralimpico Antonio Fantin (nato a Latisana-Ud il 03.08.2001 residente a Bibione di San Michele al Tagliamento -Ve. Campione del Mondo dei 400 stile libero Città del Messico 2017; Detentore di 4 Record del Mondo 50 e 100 sl vasca corta e lunga; Quattro volte Campione Europeo a Dublino nel 2018; Quattro volte Campione Europeo Giovanile; Insignito del Collare d’Oro al merito sportivo 2017 dal presidente del Consiglio Gentiloni; Tesserato per il gruppo sportivo Fiamme Oro – Polizia di Stato) impegnato in questi giorni al Centro Federale Polo Natatorio di Ostia per prepararsi ai mondiali in programma dal 9 al 15 settembre a Londra. Madrina della finale in Piazza Aurora dove, oltre a “Miss Veneto” si eleggerà anche “Miss Cinema Veneto”, Diletta Sperotto “Miss Veneto 2018”.

Finali di Miss Italia

Quest’anno, il regolamento prevede che le vincitrici dei titoli regionali (21 poiché Emilia e Romagna sono distinte) e di due titoli speciali (“Miss Jesolo” e “Miss Venezia”) accederanno direttamente alla finale nazionale quindi, “Miss Veneto” eletta il 20 agosto, con “Miss Jesolo” Giorgia Pianta e “Miss Venezia – M9” che sarà eletta domenica 18 agosto nella Baia di Porto Marghera, non dovranno affrontare le prefinali nazionali che si svolgeranno a Mestre (Museo M9) e Venezia a partire dal 26 agosto. Il 6 settembre, su RAI UNO, si terrà a Jesolo la finale nazionale con ben 80 Miss!