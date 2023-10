Maratonella di Campalto: oltre 1400 partecipanti al traguardo - Televenezia

Si è corsa domenica mattina la Maratonella di Campalto, quattro percorsi da 30, 15, 10 e 6 chilometri, oltre al cammino di 11 chilometri dedicato al nordic walking, per stare in compagnia e fare sport all’aria aperta.

L’evento, che è organizzato dalla Maratonella Asd, gode del patrocinio, tra gli altri, del Comune di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia, della Municipalità di Favaro Veneto e del Comitato Regionale Veneto del Coni e rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

Spirito d’inclusione

Non è mancato, in questa tredicesima edizione, lo spirito di inclusione che da sempre caratterizza la corsa. La presenza di percorsi di diverse lunghezze e difficoltà mira proprio a questo: dare a tutti la possibilità di partecipare e di mettersi in gioco.

Alle 9.30 è partita la corsa agonistica da 30 chilometri, subito seguita da quella ludico motoria da 10 chilometri e dal percorso di nordic walking. A prendere il via, alle 9.45, la Family Fun, la corsa da 6 chilometri dedicata alle famiglie, che ha visto sfilare tantissimi bambini, alcuni di loro accompagnati dai fedeli amici a quattro zampe.

Hanno partecipato alla Family Fun anche i membri delle associazioni AGAPE, che offre assistenza alle persone con disabilità, e LILT, che si occupa invece di prevenzione contro i tumori. Infine, alle 10, la linea di partenza è stata superata dai corridori della 15 chilometri, anch’essa una corsa non competitiva.

Le parole di Tomaello sulla Maratonella di Campalto

Alla partenza, davanti alla Chiesa San Benedetto di Campalto, erano presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, il presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, e diversi consiglieri di Municipalità.

“Torna per il tredicesimo anno la Maratonella di Campalto! Una bellissima manifestazione sportiva che si rilancia unendo diverse discipline, dalla corsa competitiva alle camminate Family Fun, con percorsi nordic walking immersi nella natura – ha dichiarato Tomaello – Si conferma il grande valore formativo di questo evento, grazie al coinvolgimento di tanti studenti delle medie come volontari, insieme a un importante messaggio di inclusione, lanciato da un atleta non vedente che percorrerà la 6 chilometri. Buona Maratonella a tutti e un grande ringraziamento a coloro che sono impegnati qui oggi per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione”.

La corsa dei 3 parchi, 3 ponti, 3 boschi e 3 forti

Anche chiamata “la corsa dei 3 parchi, 3 ponti, 3 boschi e 3 forti”, la Maratonella si snoda su un percorso pianeggiante che tocca i tre parchi San Giuliano, Albanese e Chiarin, i tre boschi Zaher, Ottolenghi e Osellino, attraverso i tre ponti Passo Campalto, Europa (San Giuliano) e Marzenego e conducendo nei pressi dei tre forti Manin, Carpenedo e Cosenz.

