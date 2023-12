Il Virginia State Gospel Choir a Treviso

Il Teatro Mario Del Monaco di Treviso si prepara ad accogliere l’incanto natalizio con il Concerto di Natale del Virginia State Gospel Choir. Il coro, noto per la sua intensità e la miscela di generi musicali, ha già affascinato il pubblico al XXXI Concerto di Natale in Vaticano. Il repertorio, che spazia tra Gospel, Spiritual, Rhytm&Blues e musica africana tradizionale, promette di coinvolgere gli spettatori in una magica atmosfera che fonde spiritualità e ritmo, emozioni religiose e gioia di vivere.

Talenti vocali straordinari in scena

Concludendo la stagione concertistica 2023 del Comune di Treviso e del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, il concerto presenta il Virginia State Gospel Choir come protagonista indiscusso. Con una formazione di 30 elementi e un’elevata perizia tecnica, il coro, fondato nel 1971 e diretto da James Holden, ha conquistato successo internazionale e numerosi premi prestigiosi. Perry Evans, un musicista d’eccezione, ha guidato il coro verso nuovi livelli di qualità, portandolo a vincere l’ambito concorso gospel di New York e ad esibirsi con artisti di fama mondiale.

Un concerto gospel che unisce culture ed emozioni

Il direttore Perry Evans, guiderà la performance trevigiana mantenendo salde le radici del gospel tradizionale, ma introducendo elementi più giovani e moderni. Coreografie coinvolgenti, eleganza e stile si fondono con temi significativi e vocalità potenti. Oltre al coro, il concerto presenta anche solisti di grande prestigio come John David Bratton, Jason Lamar Clayborn, Chiquita Leonora Cross e Bernard Melvin Walker.

Un messaggio di tolleranza nel cuore del Natale

Il palcoscenico trevigiano sarà il palcoscenico di voci magnifiche che si fondono in un equilibrio musicale di grande spessore artistico. L’evento promette di raggiungere il cuore del pubblico, comunicando un messaggio di tolleranza e umanità in questo periodo natalizio. Sabato 23 dicembre, le luci del Teatro Mario Del Monaco si accenderanno per regalare un’esperienza indimenticabile di musica, emozioni e magia natalizia.

GUARDA ANCHE: Tutto esaurito a Treviso per “Il barbiere di Siviglia”