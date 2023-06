Luigi Gandi: “Parliamo del futuro politico del Veneto. Sarebbe bello avere anche una donna al governo del Veneto, che ne pensate?”

Le donne nel futuro politico del Veneto

Pietrangelo Pettenò, Marco Polo System: “Assolutamente. Le donne in politica possono essere una buona cosa, anche se gli esempi che abbiamo adesso lasciano a desiderare. Stare in politica non è facile: ci vogliono tempi e misure e non sempre ci sono politici adeguati.”

La situazione di centro-destra e centro-sinistra

Luigi Gandi: ” Al momento però sembra tutto una grande incognita. Se Flavio Tosi si ricandida, e mi risulta che lui abbia molto consenso a Verona e che sia il punto di riferimento di Berlusconi sul territorio, sicuramente prenderà un buon numero di voti.”

Pietrangelo Pettenò: “Si, ma dovrà fare i conti con quella parte di Lega che non lo ama, talmente tanto da consegnare Verona al centro-sinistra”

Luigi Gandi: “Brugnaro sta parzialmente recuperando l’insuccesso elettorale nazionale con le ultime Amministrative, Zaia rimane un’incognita perchè non si capiscono le sue intenzioni. Il centro-destra è frammentato. In questo caso la sinistra cosa fa?”

Pietrangelo Pettenò: “La situazione in questo caso è molto più semplice: il centro-sinistra perderà. Il centro-destra può perdere solamente se non fa quello che ha fatto in tutti questi anni e fino alle ultime Amministrative, ovvero trovare un accordo. In altre parole, il centro-destra perde solo se decide di farsi male da solo, come ha fatto a Verona o a Vicenza, dove il sindaco ha perso numerosi assessori.”

Luigi Gandi: “Quindi, ricapitolando, tu vedi la sinistra perdere?

Pietrangelo Pettenò: “Si, la sinistra in Veneto può solo pensare, e sarebbe già tardi per farlo, di avviare un progetto a lungo termine. Dovrebbe avere un candidato che lavori almeno per cinque anni, con l’obiettivo di creare un tessuto diverso e dialogare con le istanze nel Veneto. Questa capacità però non la vedo. Normalmente la sinistra si candida, perde e ricomincia ogni volta da zero. Il centro-sinistra ha delle chance solamente se il centro-destra si spacca.”

GUARDA ANCHE: Zoccatelli e Pettenò contro Zaia: “Va ripresa la battaglia”