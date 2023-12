Funerale di Vanessa Ballan alle 14:30 a Castelfranco

Oggi, alle 14:30, nel Duomo di Castelfranco Veneto si terrà il funerale di Vanessa Ballan, la giovane madre di 26 anni tragicamente vittima di femminicidio. La comunità si stringe intorno alla famiglia Ballan, Argentin, e Scapinello, colpita da un lutto così doloroso. A celebrare le esequie ci sarà il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi.

Volontà dei familiari: nessuna presenza di operatori media al funerale

La cerimonia avrà luogo in un clima di profondo dolore e silenzio, con la volontà espressa dai familiari di non consentire la presenza di operatori video e fotografi al suo interno.

“Pur nel pieno rispetto del diritto all’informazione, comunico la volontà delle famiglie Ballan, Argentin e Scapinello, unite nel dolore e nel silenzio, di non consentire la presenza di operatori video e fotografi di testate giornalistiche all’interno del Duomo di Castelfranco Veneto durante il funerale di Vanessa Ballan”. Questo ha fatto sapere in una nota l’avvocato Simone Guglielmin. “I miei assistiti colgono l’occasione per ringraziare le moltissime persone che, in questi giorni difficili, hanno espresso loro profonda vicinanza e solidarietà. Si ringraziano gli organi di stampa per la comprensione che vorranno manifestare in questo tragico momento”.

Lutto regionale in Veneto dichiarato da Luca Zaia

Nel frattempo, Luca Zaia, Presidente della Giunta regionale del Veneto ha proclamato il lutto regionale in segno di solidarietà e rispetto per la tragedia che ha colpito la comunità.

Il femminicidio di Vanessa provoca una ferita profonda nella comunità

Bujar Fandaj, l’aggressore attualmente in carcere a Treviso per l’omicidio di Vanessa, ha generato una ferita profonda nella comunità locale. La cerimonia funebre diventa così un momento di condivisione del dolore e di ricordo di Vanessa Ballan, una vita interrotta troppo presto da un gesto insensato e violento.

