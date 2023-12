Vanessa Ballan

Si terranno a Castelfranco Veneto, nel Duomo, i funerali di Vanessa Ballan, uccisa dall’ex amante.

Castelfranco Veneto si prepara venerdì 29 dicembre a dare l’ultimo saluto a Vanessa Ballan, la 26enne uccisa con otto coltellate dall’ex amante Bujar Fandaj. Per quel giorno, è stato proclamato il lutto regionale. Al punto che Luca Zaia ha spostato il taglio del nastro della pedemontana per fermare ancora una volta la regione ,come è accaduto per Giulia Cecchettin.

A celebrare le esequie ci sarà il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Il prelato ha mostrato vicinanza ad entrambe le famiglie colpite dal terribile lutto per Vanessa, però, a parte la presenza del Vescovo, la cerimonia avrà un profilo riservato. La famiglia non vuole clamori mediatici, anche se il femminicidio ha lasciato il segno ancora una volta su tutta la regione e sul tutto il paese.

Vigonovo

Intanto, a Vigonovo, il coro Una Voce di Olmo di Martellago si è esibito in occasione del Natale, con canti che ha dedicato anche a Giulia. Di seguito, le parole della Direttrice del coro, Elena Barbiero, e del Sindaco di Vigonovo, Luca Martello: “Questa sera è diventato anche un ribadire, dare valore a quello che è il senso dell’amore, non dell’odio. Come ci ha ben insegnato anche Gino Cecchettin”.

“È stata pure un’opportunità. Abbiamo sentito il calore di una comunità, che ci è vicina, e l’espressione artistica di un gruppo appassionato di cantanti, di musicisti, che prestano il loro servizio come in questo caso alle nostre comunità”.

