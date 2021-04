Nella quinta puntata di “Stanno facendo un 48”, programma condotto da Patrizio Baroni, abbiamo discusso insieme ad Enrico Bernardi, primario del pronto soccorso negli ospedali di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto, e il Dottor Giovanni Leoni, vicepresidente nazionale dell’Ordine dei Medici, della medicina di prossimità, ovvero il sistema che deve garantire a ogni cittadino una tempestività di intervento in caso di problematiche di salute. Quando si parla di medicina di prossimità, si parla di medici di base, il vero primo interfaccia sul territorio. Il parere del Dottor Bernardi.

Essenziale coordinamento fra ospedali e medici di base

“In questo momento non c’è ancora un coordinamento così formale tra gli ospedali e i medici di medicina generale. C’è ovviamente un colloquio sia telefonico sia attraverso le richieste dei colleghi di medicina generale che non si è mai interrotto e che non si deve mai interrompere, chiaramente.

Un rapporto quotidiano – vorrei dire quasi di fiducia – nel senso che si ha una specie di staffetta. Il medico di medicina generale interviene e programma una serie di accertamenti, inizia le terapie necessarie secondo il suo parere. Se il paziente non risponde positivamente a quanto prescritto, lo si affida all’ospedale. Non c’è possibilità che sia diverso da così; il coordinamento non saprei come vederlo diversamente.

Infermiere di Territorio

“Io vedrei con favore l’introduzione di una figura che esiste già in altri paesi, ovvero l’infermiere di territorio. Una figura specialista che fa da supporto e da rete di base per il medico di medicina generale per intervenire nei casi effettivamente di maggiore necessità”, ha concluso il dottor Enrico Bernardi.