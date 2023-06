Questa sera con i sindacati parliamo della sanità italiana e dell’obbligo vaccinale. Gli ospiti in studio: Marj Pallaro, segretario generale della CISL del Veneto, Sonia Todesco della CGIL del Veneto e Pietro Gasparoni, il nostro testimonial sulla sanità. Al telefono Gilberto Gasparini, Colonnello Ingegnere dell’Aeronautica.

L’obbligo vaccinale in Italia e all’estero

Luigi Gandi: “Siamo in chiusura. Abbiamo in collegamento telefonico Gilberto Gasparini”

Gilberto Gasparini, Colonnello Ingegnere dell’Aeronautica: “Parliamo di un caso reale. Io vorrei sapere perchè in Italia hanno dato l’obbligo vaccinale a chiunque lavorasse, quando invece questo in Belgio, nel quartier generale della NATO, non è successo. In Francia, gli anziani non hanno mai avuto l’obbligo di vaccinarsi, mentre qui in Italia gli anziani hanno dovuto fare il vaccino per non pagare una multa. Questi sono discorsi che non riesco a capire. Perchè il governo e i mass media continuavano a dire che anche all’estero c’era l’obbligo?”

Le problematiche della sanità durante il periodo Covid

Luigi Gandi: “Cosa volevi dire invece in merito alla sanità?”

Gilberto Gasparini: “Il 13 Febbraio 2019 mio fratello era entrato nell’ospedale di Treviso in fin di vita per leucemia. In quel periodo in ospedale non c’erano né mascherine né altro. Mio fratello è morto il 25, mai intubato e sempre con lo stesso problema, ed è stato dichiarato morto per il Covid, senza che i famigliari potessero fargli visita.

Io personalmente, anche se non dico a nessuno di imitarmi, come militare ho sempre fatto tutti i vaccini, tranne quello per il Covid. Non mi sono fidato perchè ho un problema genetico di coagulazione.”

