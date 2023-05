Nuova puntata de “Il Fatto di Luigi Gandi” dal titolo “La nuova agenda 2030: focus su ambientalismo e animalismo”: lo sviluppo sostenibile, i grandi principi generali dell’ambiente della sostenibilità, lotta alla fame del mondo alla povertà e i grandi principi delle nazioni unite. Nel parliamo con Francesca Zaccariotto, assessore del comune di Venezia e l’onorevole Sergio Berlato.

Piano Pacobace

Sergio Berlato: “C’è un piano d’azione si chiama, PACOBACE. Esso è un piano di gestione degli orsi nelle Alpi Nord orientali. Prevede che quando un animale possa essere abbattuto quando diventa problematico o troppo confidente, perchè arrivano nelle abitazioni. In Trentino non è che siano le persone che rompono le scatole agli orsi in mezzo al bosco, ma sono gli orsi che vanno attorno alle case. I lupi vanno a mangiare i cani dentro i giardini di casa.

Dobbiamo capire che è così la gestione. Questo piano d’azione, PACOBACE, prevede esplicitamente che quando un animale, gli orsi in questo caso, diventa o aggressivo o troppo confidente con le abitazioni, va abbattuto.

L’abbattimento dell’orso

Questo lo dice quel piano che è approvato dall’Unione Europea. Gli sloveni quando devono abbattere gli orsi prendono e dicono chi sia disponibile nell’abbattere l’orso. Allora partono cacciatori da diverse parti d’Europa e vanno lì, si prenotano ed il guardiacaccia li porta dove c’è l’orso problematico o questi 230 orsi.

Pagano 7000 o 10000 euro per abbattere l’orso.

Questi soldi che vengono introitati, servono, perchè si ricava carne che viene data ai ristoranti e viene venduta quindi diventa importante dal punto di vista economico e culinario. La pelle viene utilizzata da chi fa il trofeo, appositamente autorizzato. Prendono i soldi e con questi ultimi aiutano gli agricoltori, fanno ripristini ambientali ed azioni a favore di tutti gli altri animali. Questo è come viene fatto in tutto il mondo. In tutto il mondo la fauna selvatica è una risorsa, in Italia la fauna selvatica è un problema.”

Luigi Gandi: “Siamo alla fine del nostro salotto, grazie all’Onorevole Berlato e grazie a Francesca Zaccariotto per questa presenza.”

