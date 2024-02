TG Veneto News. Un’altra vittima sul lavoro a Riese Pio X: un uomo di 72 anni muore dopo essere stato schiacciato da un muletto in manovra. La tragedia all’interno di un vivaio.

Camper a fuoco alle porte di Ferrara: morti carbonizzati un anziano e il figlio di Occhiobello. L’incendio e l’esplosione causati da un fornellino rimasto acceso.

Neonata di quattro mesi morta schiacciata nel lettone. Il padre e la madre indagati per omicidio colposo. La tragedia a Rossano Veneto.

Sospetto fondamentalista jihadista espulso dal Veneto: il ventottenne nordafricano viveva da irregolare a Mestre. L’annuncio del Ministro dell’Interno Piantedosi.

L’escalation di aggressioni e violenze nei confronti di autisti e controllori di bus. A Treviso la municipalizzata dei trasporti schiera guardie private per difendere il personale.

Lupi alle porte della città: in un video l’avvistamento a Longare sui Colli Berici. Appello per mettere in sicurezza gli animali domestici.

21 milioni di investimenti per il progetto Grande Padova: dai parcheggi alle telecamere, dalle piste ciclabili alla mobilità verde. Sarà l’intelligenza artificiale ad analizzare il flusso del traffico e suggerire nuove soluzioni.

