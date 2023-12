Andrea Tasinato “La scrittura è la mia passione.”

Andrea Tasinato arrivato alla conclusione della puntata, ci rivela la sua passione. Quella per la scrittura. Il presidente del consorzio CEV ha infatti già pubblicato 7 libri, l’ultimo di questi non riprende il genere thriller come i precedenti, si tratta infatti di un libro di poesia, nel quale l’autore ha scritto le sue emozioni.

Paolo Dalla Vecchia: Concludiamo questo nostro approfondimento, ricordando che tu sei un ottimo presidente per quanto riguarda anche l’attività di promozione, nei comuni del veneto, della transizione ecologica. Oltre che hai l’hobby della scrittura e sei un appassionato di questa materia e della poesia, quindi cambiamento genere di argomento di chiederei con piacere se vuoi parlarci di questo.”

Andrea Tasinato: “La scrittura è la mia passione. Sono arrivato al settimo figlio, io ho due figli, ma la scrittura è la mia passione e reputo i miei libri dei figli, ora sono arrivato al settimo. Mentre i precedenti riguardavano dei thriller, qui mi sono concentrato sulle poesie. Ho scritto quello che molto spesso pensiamo, ho scritto di sorridere alla vita, di far sorridere il cuore, di farlo comprendere anche in quelle che possono essere a volte le nostre emozioni, il che ha portato a mettere su penna alcune emozioni.

Io credo che tutti abbiamo il diritto ed il dovere di dare spazio alle nostre emozioni. Chi lo fa con la scrittura, chi lo fa con la letteratura, chi lo fa con la pittura, chi lo fa con lo sport. L’importante è liberare noi stessi e dare a noi stessi quel piacere di ascoltare e di ascoltarci dentro. Tutti abbiamo qualcosa da ascoltare e allora facciamolo.

Si conclude cosi un interessantissima puntata con ospite il presidente del consorzio CEV, Andrea Tasinato, nella quale abbiamo parlato di ambiente, di comunità energetiche e di grandi sfide.

