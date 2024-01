La formazione all’ascolto: un requisito fondamentale per gli agenti di Polizia locale

L’agente di Polizia locale oggi è diverso, è cambiato. Un tempo venivano chiamati guardie, poi quando le strade si sono riempite di auto sono diventati vigili spartitraffico o semplicemente urbani. Oggi, invece, si muove sempre armato di pistola o in alcuni casi di taser, come a Jesolo dove ne sono stati acquistati 4. Quando vengono reclutati devono superare prove fisiche per essere all’altezza di affiancare la Polizia di Stato contro la microcriminalità, come nel Comune di Venezia.

Devono anche essere formati all’ascolto delle persone per far percepire sicurezza. Questo cambiamento è stato sottolineato dall’assessore regionale alla sicurezza Cristiano Corrazzari a Padova durante la Giornata della Polizia locale regionale. Si tratta della terza edizione, ma in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della locale, da anni nei singoli comuni si festeggia il Corpo. Si distribuiscono riconoscimenti al valore e si ricorda cosa fa la locale nel territorio.

Il Comune di Venezia è capofila di un nuovo progetto formativo itinerante

La Regione Veneto dal 2015 ha investito oltre 10 milioni di euro per gli agenti della locale. Sta per partire un nuovo progetto formativo itinerante che ha come capofila il Comune di Venezia. Sempre la Regione finanzierà 10 borse di studio per il Master 2024 organizzato dall’Università Ca’ Foscari in Management dei Servizi di Polizia Locale.

Il nuovo progetto formativo itinerante e le borse di studio offerte per il Master 2024 mostrano un impegno concreto verso la crescita e lo sviluppo delle competenze, preparando gli agenti a svolgere un ruolo sempre più cruciale nella sicurezza delle comunità locali.

LEGGI ANCHE: Jesolo, il bilancio del 2023 della Polizia locale