Vigonovo, nuovo percorso salute al parco Sarmazza

Il parco Sarmazza e l’idea di un percorso di salute e fitness

C’è un motivo in più per frequentare parco Sarmazza adesso: è stato infatti appena aperto un percorso della salute proprio a Vigonovo.

Si tratta di una magnifica area verde sulle sponde del fiume Brenta, dalla ricca vegetazione spontanea e luogo di rifugio per svariati animali selvatici. Proprio in questo parco fluviale, situato nel comune di Vigonovo, l’amministrazione cittadina e il Distretto del Commercio hanno creato un piacevole percorso di salute e fitness dentro parco Sarmazza, aderendo così alla campagna della Regione “vivo bene Veneto”.

Queste le parole di Eros Cacco, assessore allo Sport del Comune, intervistato da Televenezia: “Il parco si trova in via Ugo Foscolo. È un’area verde e disponibile per tutti i cittadini vigonovesi. Per di più, grazie al Distretto del Commercio in collaborazione col Comune di Vigonovo, abbiamo creato un’area con tutti quanti gli attrezzi sportivi.”

L’attenzione al verde e allo stile di vita: Vigonzo riconosciuto come un “comune attivo”

Aggiunge Sabrina Dorio, assessora ai servizi sociali: “È un progetto che impegna i comuni ad occuparsi della salute dei propri cittadini. L’obiettivo, infatti, è organizzare delle attività nel territorio, riqualificando spazi verdi e mettendo a disposizione dei cittadini delle aree come questa del parco Sarmazza. C’è poi una palestra, che noi chiamiamo la ‘palestra circolare’, con tutti gli attrezzi a disposizione di chi, nel tempo libero, vuole fare un po’ di movimento.

Aggiunge l’assessora: “Stiamo quindi organizzando una serie di attività che vadano ad incidere proprio sullo stile di vita dei cittadini. Ancor più precisamente, la lotta alla sedentarietà è per l’appunto uno dei primi obiettivi, da come si può leggere dal cartello dedicato all’iniziativa. Partendo da un chilometro al giorno, infatti, diamo uno stimolo per partire con una certamente piccola attività motoria, che può però fare un gran bene alla nostra salute”.

Grazie anche a questo progetto, Vigonovo ha ottenuto la qualifica di “comune attivo”, nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2020-2025 dell’Ulss 3 Serenissima. Un chilometro al giorno nel tuo comune: questo invito a muoversi all’aria aperta risulta alla portata di tutti. È inoltre straordinariamente allettante, visto che la meta è un meraviglioso posto di pace, natura e bellezza. Senza aggiungere che, da adesso, si presenta anche come una palestra immersa nel verde del parco Sarmazza di Vigonovo.